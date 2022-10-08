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Посольство России направило ноту протеста Молдавии

Посольство России направило ноту протеста Молдавии из-за акции у диппредставительства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российское посольство в Кишиневе направило ноту протеста Молдавии в связи с акцией у здания диппредставительства, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В ведомстве отметили, что вечером 7 октября в отношении посольства была проведена враждебная акция «при попустительстве властей»: выстрелами петард нанесены повреждения зданию диппредставительства, была предпринята попытка проникнуть в посольский комплекс. Кроме того, на ограждение дипмиссии нанесли надписи оскорбительного содержания.

«Данный инцидент является грубейшим нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года, Договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Молдова, а также Совместного заявления Министров иностранных дел Российской Федерации и Республики Молдова по случаю 20-летия годовщины его подписания в Москве 17 ноября 2021 года», — подчеркнули в ведомстве.

Посольство ожидает, что подобная выходка получит соответствующую процессуальную оценку, а виновные будут наказаны.

Ранее молдавские правоохранительные органы задержали сорокалетнего мужчину, который бросил петарды в здание российского посольства. Ему предъявили обвинения в хулиганстве.

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Варвара Кошечкина
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