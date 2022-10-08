В России оценили заявления Эстонии и Польши на фоне подрыва Крымского моста

Депутат Новиков: реакция Польши на подрыв Крымского моста раскрывает уровень политики

Реакция Эстонии и Польши на подрыв Крымского моста является свидетельством очень сильного снижения уровня европейской политики. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявления представителей двух стран первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Политический уровень

Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь отреагировал на новости о подрыве Крымского моста. По его словам, информация о происшествии стала «бальзамом на сердце».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Украину в связи со взрывом на Крымском мосту.

Когда в цепочке мировых событий происходили трагедии, выгодные каким-то властям и правительствам, об этом было не принято радостно заявлять, рукоплескать и так далее Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Всегда считалось, что есть вещи, которые могут позволить себе только совсем маргинальные личности или полные отморозки. Поэтому то, что сейчас происходит, является свидетельством очень сильного снижения политического уровня», — заявил Новиков.

Роль Крымского моста

Депутат отметил, что Крымский мост не является объектом военного назначения и не выполняет роль склада.

«Это объект, по которому передвигается гражданское население, по которому происходит перемещение грузов, связанных с мирной жизнью. Например, предметы для школ, детское питание и далее по списку. Поэтому этот шабаш, который возникает в Прибалтике, Польше и других странах, связанный со случившимся, очень дурно пахнет», — заключил он.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.