В России оценили заявления Эстонии и Польши на фоне подрыва Крымского моста
Реакция Эстонии и Польши на подрыв Крымского моста является свидетельством очень сильного снижения уровня европейской политики. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал заявления представителей двух стран первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Политический уровень
Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь отреагировал на новости о подрыве Крымского моста. По его словам, информация о происшествии стала «бальзамом на сердце».
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил Украину в связи со взрывом на Крымском мосту.
Когда в цепочке мировых событий происходили трагедии, выгодные каким-то властям и правительствам, об этом было не принято радостно заявлять, рукоплескать и так далее
«Всегда считалось, что есть вещи, которые могут позволить себе только совсем маргинальные личности или полные отморозки. Поэтому то, что сейчас происходит, является свидетельством очень сильного снижения политического уровня», — заявил Новиков.
Роль Крымского моста
Депутат отметил, что Крымский мост не является объектом военного назначения и не выполняет роль склада.
«Это объект, по которому передвигается гражданское население, по которому происходит перемещение грузов, связанных с мирной жизнью. Например, предметы для школ, детское питание и далее по списку. Поэтому этот шабаш, который возникает в Прибалтике, Польше и других странах, связанный со случившимся, очень дурно пахнет», — заключил он.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.