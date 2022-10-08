Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше назвали новости о подрыве Крымского моста «бальзамом на сердце»

Депутат сейма Польши назвал «бальзамом на сердце» новость о подрыве Крымского моста

Фото: Reuters

Депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь отреагировал на новости о подрыве Крымского моста. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Zet.

По его словам, информация о происшествии стала «бальзамом на сердце».

В свою очередь, депутат от правящей партии страны «Право и справедливость» Мирослава Стаховяк-Ружецкая заявила, что это событие имеет «не только символическое, но и практическое значение». Она уверена, что мост служит для переброски оружия.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
Мощность взрыва на Крымском мосту оценили
Очевидцы рассказали о взрыве на Крымском мосту
Власти Севастополя сняли ограничения на продажу топлива
ЦИК зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты Казахстана
Жители Крыма рассказали о ситуации на полуострове
Туристический бизнес в Крыму поддержат после ЧП на Крымском мосту
Япония и США начали совместные учения в Японском море
В Польше назвали новости о подрыве Крымского моста «бальзамом на сердце»
Эстония поздравила Украину со взрывом на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.