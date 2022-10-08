МИД России прокомментировал поздравление Эстонии после взрывов на Крымском мосту

МИД назвал преступной логику Эстонии, поздравившей Украину со взрывами на Крымском мосту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который поздравил Украину после сообщений о взрывах на Крымском мосту. В ведомстве считают, что его слова свидетельствуют о круговой поруке преступной логики, связавшей страны НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель российского ведомства назвала убийства, диверсии и разрушения частью логики стран НАТО. Захарова также напомнила, как экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — отметила дипломат.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено.