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МИД России прокомментировал поздравление Эстонии после взрывов на Крымском мосту

МИД назвал преступной логику Эстонии, поздравившей Украину со взрывами на Крымском мосту
СюжетРазрушения на «Северном потоке»:

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который поздравил Украину после сообщений о взрывах на Крымском мосту. В ведомстве считают, что его слова свидетельствуют о круговой поруке преступной логики, связавшей страны НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель российского ведомства назвала убийства, диверсии и разрушения частью логики стран НАТО. Захарова также напомнила, как экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — отметила дипломат.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено.

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Виктория Кондратьева
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