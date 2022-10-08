МИД России прокомментировал поздравление Эстонии после взрывов на Крымском мосту
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, который поздравил Украину после сообщений о взрывах на Крымском мосту. В ведомстве считают, что его слова свидетельствуют о круговой поруке преступной логики, связавшей страны НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
Представитель российского ведомства назвала убийства, диверсии и разрушения частью логики стран НАТО. Захарова также напомнила, как экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».
«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — отметила дипломат.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Сообщалось, что произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Движение по мосту остановлено.