В МИД рассказали о «намекающих на диалог» сигналах из США

МИД России: сигналы из США сочетают в себе «воинственность и возможность диалога»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о сигналах, поступающих со стороны США. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению российской стороны, сигналы от американцев в контексте ситуации на Украине сочетают в себе «провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность диалога». Вместе с тем реальные действия Вашингтона противоречат риторике США, которая претендует на миролюбие, отметили в ведомстве.

Захарова отметила, что противоречивая информация исходит от госсекретаря США Энтони Блинкена. «Невнятицей на этот счет отметился госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит "сколько-нибудь серьезные намерения". Между тем еще пару недель назад он начисто отрицал саму возможность поиска дипломатического решения», — заявила она.

Ранее МИД России прокомментировал поздравление Эстонии после взрывов на Крымском мосту.