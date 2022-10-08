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В Крыму опровергли информацию об ограничении продажи товаров

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию об ограничении продажи товаров

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. Комментарий с опровержением он опубликовал в Telegram.

«Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», — написал он.

По словам Крючкова, Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев. «Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища», — отметил чиновник. Он также указал на то, что повреждена только одна нитка автомобильной части Крымского моста, налажен сухопутный коридор через новые регионы. В заключение советник главы Крыма призвал доверять только официальной информации.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что запасов автомобильного топлива в Крыму хватит минимум на 15 дней. В ведомстве добавили, что уже ведется работа по обеспечению продолжения подвоза бензина и дизельного топлива на полуостров.

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Денис Савосин
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