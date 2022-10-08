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В Минэнерго оценили запасы топлива в Крыму

В Минэнерго заявили, что запасов топлива в Крыму хватит минимум на 15 дней

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, его запасов хватит минимум на 15 дней. Об этом сообщило Минэнерго России в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза бензина и дизельного топлива на полуостров.

Утром 8 октября на Крымском мосту начался пожар. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, причиной послужил подрыв грузовой машины, после которого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

Президент России Владимир Путин уже получил доклады о ситуации, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства поручил сформировать правительственную комиссию в связи с инцидентом.

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Константин Лысяков
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