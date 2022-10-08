В российском регионе ввели желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности

В Темрюкском районе Краснодарского края ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев, передает ТАСС.

«Сейчас я подписал желтый уровень опасности в Темрюкском районе, как самый высокий уровень террористической опасности, где будут повышенные меры — пункты досмотра и контрольно-пропускные мероприятия», — сказал глава региона.

Кондратьев посоветовал туристам выбирать другие направления для отдыха до тех пор, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. Тем, кто уже находится возле моста и попал в пробку, окажут поддержку, в частности, обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.

Как следует из классификации Национального антитеррористического комитета, желтый уровень вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту утром был подорван грузовой автомобиль. В результате инцидента частично обрушились автомобильная и железнодорожная части моста. По предварительным данным Следственного комитета, из-за происшествия погибли как минимум три человека. Предположительно, они находились в легковой машины, которая двигалась рядом с грузовиком во время подрыва.