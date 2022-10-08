В СКР сообщили о трех погибших при взрыве на Крымском мосту

В СКР сообщили, что при взрыве на Крымском мосту погибли три человека

При взрыве на Крымском мосту погибли по меньшей мере три человека. Такие данные приводит Следственный комитет России (СКР) в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, погибшие могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.

На данный момент следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. Кроме того, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее выяснилось, что фура, взорвавшаяся на Крымском мосту, предположительно, принадлежала жителю Краснодара Борису Юсубову. Он продал свой автомобиль другому человеку, однако нынешний собственник фуры не переоформил ее на свое имя.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, арки не повреждены, пострадали только полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Уже идет подготовка к восстановительным работам. Власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».