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В США допустили переход конгресса под контроль республиканцев

RCP: конгресс США может перейти под контроль республиканцев после промежуточных выборов

Фото: Unsplash

Американский конгресс может перейти под контроль Республиканской партии после промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2022 года. Об этом сообщает портал Real Clear Politics (RCP)

Уточняется, что переход конгресса под контроль республиканцев приведет к трудностям нынешней правящей партии в продвижения своей политики и утверждении номинации на руководящие посты.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в ноябре 2024 года и собирается пойти на второй срок. «Я собираюсь сделать это еще раз… Я намерен», — подтвердил он.

В сентября издание The Wall Street Journal допустило, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в политической элите может случиться раскол из-за идеи помощи Украине. Так, большинство мест могут занять республиканцы, которые в разгар внутренних проблем, в том числе инфляции, не видят необходимости в оправдании столь огромных трат на поставки оружия Киеву, а следовательно, постараются сократить расходы.

Марина Совина
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