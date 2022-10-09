В МИД России раскрыли цели Запада на Украине

Дипломат МИД РФ Полищук заявил, что Западу не нужен мир на Украине

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал, каких целей добивается Запад в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Полищук раскрыл намерения Запада на Украине и заявил, что европейским странам не нужен мир. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, а в конце февраля ответила на его просьбу начать диалог.

«Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», — подчеркнул дипломат.

Полищук также раскритиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося от диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению представителя МИД, мнение Зеленского «абсолютно неконструктивное».

«Она лишена здравого смысла и не отвечает интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева», — заключил он.

30 сентября Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако они состоятся только тогда, когда в России сменится президент. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — подчеркнул он.

