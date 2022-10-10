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В Запорожье заявили о возможном введении режима КТО на юге России

Член совета Запорожья Рогов заявил, что в новых российских регионах могут ввести режим КТО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках могут ввести режим контртеррористической операции (КТО), заявил член главного совета Запорожья Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Исходя из происходящих событий, велика вероятность, что на территории новых четырех субъектах Российской Федерации будет введен режим контртеррористической операции, а на подконтрольных режиму Зеленского территориях Украины будет продолжена специальная военная операция», — сказал Рогов.

Накануне президент России Владимир Путин предостерег Украину от совершения новых ударов по территории РФ. Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности. По его словам, ответ на новые теракты со стороны Киева будет жестким.

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