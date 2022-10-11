В США заявили о готовности Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Кирби заявил, что президент США Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией в связи с решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, цитату приводит Reuters.

Байден будет обсуждать этот вопрос с Конгрессом.

5 октября ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне таких сообщений Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду.