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В российском регионе пообещали бесплатно провести газ семьям мобилизованных

Омский губернатор Бурков пообещал бесплатно провести газ родственникам мобилизованных
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Работы по проведению газа к домам родственников мобилизованных жителей Омской области будут проведены бесплатно. Такое обещание дал губернатор российского региона Александр Бурков, передает РИА Новости.

Он пояснил, что работу выполнят безотносительно к доходу семьи и уровню жизни. «Те ребята, которые сегодня призваны в рамках частичной мобилизации, их семьи должны получить субсидию на догазификацию. <...> Мы всем окажем эту финансовую поддержку», — сказал Бурков.

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Также власти Омской области помогут обеспечить мобилизованных бойцов снаряжением и медикаментами, добавил губернатор.

До этого в Сахалинской области родственникам мобилизованных пообещали выдать по пять килограммов рыбы. Еще раньше в Туве власти начали выдавать семьям по живому барану за каждого мобилизованного.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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