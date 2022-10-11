Тренер сборной России оценил идею участия спортсменов-добровольцев в СВО

Тренер Бородавко заявил, что спортсмены не должны воевать, пока не появится угроза России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил идею привлечения спортсменов-добровольцев к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит Sport24.

«Если будет угроза нашей стране и Россия не сможет обойтись без спортсменов, то, конечно, все пойдут ее защищать. На сегодняшний день этой угрозы нет», — заявил тренер. Он добавил, что служить и воевать должны военные, а дело спортсменов — соревноваться.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о привлечении атлетов к участию в СВО. «Cпортсмен ничем не отличается от любых граждан РФ. Если кто-то хочет поддержать свою страну, почему нет?» — отметил депутат.

О возможном создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов ранее сообщило РИА Новости. Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.