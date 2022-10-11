Эр-Рияд ответил на критику США ОПЕК+ из-за решения сократить производство нефти
Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ответил на критику со стороны США в отношении стран-участниц ОПЕК+ из-за их решения сократить производство нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки, сообщает ТАСС.
«Недавнее решение ОПЕК+ не имеет никакой политической составляющей», — заявил саудовский министр иностранных дел.
Он подчеркнул, что Эр-Рияд и другие единогласно предприняли данный шаг исключительно из экономических соображений, пытаясь таким образом добиться стабилизации рынка нефти.
Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри рассказал, что страны Европейского союза, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами.