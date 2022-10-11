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Эр-Рияд ответил на критику США ОПЕК+ из-за решения сократить производство нефти

Глава МИД Саудовской Аравии назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти экономическим

Фото: Pixabay

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд ответил на критику со стороны США в отношении стран-участниц ОПЕК+ из-за их решения сократить производство нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

«Недавнее решение ОПЕК+ не имеет никакой политической составляющей», — заявил саудовский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд и другие единогласно предприняли данный шаг исключительно из экономических соображений, пытаясь таким образом добиться стабилизации рынка нефти.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри рассказал, что страны Европейского союза, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами.

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Марина Совина
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