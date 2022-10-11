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В Пензе подтвердили смерть мобилизованного на полигоне

Омбудсмен Рогова подтвердила смерть 41-летнего мобилизованного мужчины в Пензе
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила смерть призванного в рамках частичной мобилизации мужчины. Ее слова во вторник, 11 октября, приводит РБК.

Омбудсмен сообщила, что 41-летний житель российского региона, умер из-за «остро возникшего нарушения одной из функций организма». Она напомнила, что по закону «Об основах охраны здоровья граждан» информация о факте обращения за медпомощью, состоянии здоровья, диагнозе и прочие сведения, полученные при обследовании и лечении гражданина, составляют врачебную тайну.

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О смерти мобилизованного стало известно 5 октября. Местное издание сообщило, что это произошло во время учебных занятий на полигоне. Предварительно говорилось о том, что у мужчины случился сердечный приступ. Погибший россиянин был призван по повестке.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Ранее Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом непосредственного участия в специальной военной операции.

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Евгения Куликова
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