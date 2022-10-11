Шойгу дал поручение по мобилизованным гражданам

Глава Минобороны Шойгу поручил сосредоточиться на проведении занятий с мобилизованными

Глава Минобороны Сергей Шойгу поручил сосредоточить внимание на проведении занятий с мобилизованными гражданами под руководством офицеров с боевым опытом непосредственного участия в специальной военной операции. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«Также министр обороны поставил задачи интенсифицировать проведение практических занятий с мобилизованными гражданами по всем военно-учетным специальностям в темное время суток», — добавили в Минобороны.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Министр обороны уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 4 октября Шойгу сообщил, что в рамках объявленной частичной мобилизации в российские Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек.

Ранее 11 октября военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейком данные о полной мобилизации, а также сообщил, что второй и третьей волн мобилизации пока не планируется.