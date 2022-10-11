Российский военком ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Военком Якутии Авдонин назвал информацию о полной мобилизации в России фейком

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин назвал фейком данные о полной мобилизации, а также сообщил, что второй и третьей волн мобилизации пока не планируется. Об этом во вторник, 11 октября, сообщается на официальном информационном портале властей российского региона.

«Никакой полной мобилизации объявляться не будет. Все будет проводиться в рамках частичной мобилизации, объявленной президентом. Также хочу сказать, что никакого увеличения мобилизационного задания — как говорили там — вторая волна, третья волна — пока речи об этом нет», — заявил Авдонин в ходе брифинга.

Он ответил также на вопрос об условиях для мобилизованных в воинских частях. По его словам, на сегодняшний день для несения службы им создали все условия: обеспечили обмундированием, экипировкой, оружием, проводят боевое слаживание.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. 4 октября министр сообщил, что свыше 200 тысяч человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отмечал, что вопрос о введении уголовной ответственности за отказ от мобилизации должен быть детально обсужден с Госдумой.