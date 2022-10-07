Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде высказались об уголовной ответственности за отказ от мобилизации

Клишас заявил, что уголовное наказание за отказ от мобилизации подлежит обсудить с ГД

Фото: Илья Кошелев / Globallookpress.com

Вопрос о введении уголовной ответственности за отказ от мобилизации должен быть детально обсужден с Госдумой. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил также, что «предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации неправомерно», сославшись на постановление Верховного Суда России от 03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы».

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

В нем, по словам Клишаса, говорится, что «субъектами преступления, предусмотренного частью 1 статьи 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу». Отсюда следует, что военные комиссариаты не вправе предупреждать граждан об уголовной ответственности по статье 328 УК РФ за отказ от мобилизации.

«Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Государственной думой», — написал сенатор.

О введении частичной мобилизации в стране 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Путин освободил мобилизованных от пеней за коммунальные услуги
В Москве агрессивный мужчина бросался с ножом на прохожих
Эрдоган провел переговоры с Путиным
Спрос россиян на одну услугу вырос почти в семь раз на фоне мобилизации
Россиянам предложили достойную альтернативу горнолыжным курортам Европы
В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Фигурист-чемпион рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Премьер Чехии призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины
Признание пойманного ФСБ за подготовку теракта попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.