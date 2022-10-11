Раскрыта опасность при покупке поддельных аккумуляторов

TechSpot: ФБР призвало потребителей отказаться от поддельных аккумуляторов и батареек

Федеральное бюро расследований США (ФБР) опубликовало советы по приобретению аккумуляторов. Об этом сообщает издание TechSpot.

В опубликованном на сайте ведомства материале перечислены рекомендации на тему, как избежать обмана при покупке аккумуляторов. «Мошенники используют уязвимости в глобальной цепочке поставок, а также постоянную потребность населения в новых батареях, чтобы распространять подделки», — отметили представители организации. В этой связи очень велик риск приобрести неоригинальные зарядные элементы.

Специалисты описали опасность поддельных аккумуляторов и батарей. По их словам, потребители должны отказаться от слишком дешевой продукции, так как производители бюджетных аккумуляторов не всегда могут гарантировать качество устройств. Низкокачественные батарейки имеют ограниченный срок службы, склонны к перегреву и могут стать причиной возгорания и пожара.

Представители ФБР призвали приобретать аккумуляторы только у авторизованных поставщиков и обращать внимание на известные бренды. Если батарейки и аккумуляторы имеют мятую упаковку, этикетки с опечатками или ошибками, от них лучше отказаться.

Весной журналисты издания The Sun предостерегли владельцев смартфонов Apple от использования поддельных зарядных устройств. По словам авторов, фейковые аксессуары могут привести к пожару, удару током или даже смерти.