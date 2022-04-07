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Описана опасность поддельных зарядок для iPhone

В The Sun рассказали, что неоригинальные зарядки iPhone могут привести к смерти

Фото: Shutterstock

Специалисты предостерегли владельцев смартфонов Apple от использования поддельных зарядных устройств. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам журналистов медиа, поддельные зарядные устройства бывают изготовлены из материалов низкого качества. В этом случае аксессуары могут привести к пожару, удару током или даже смерти. В материале говорится, что пользователи должны уметь отличать оригинальные зарядные устройства от поддельных, и описали способы.

«Подделка — это дешевый продукт, который выглядит так, как будто он произведен Apple», — рассказали авторы. В первую очередь специалисты рекомендовали проверить упаковку провода и адаптера — обычно на ней есть маркировка, что аксессуар произведен для iPhone (Made for iPhone). Затем следует рассмотреть провод: «Рекомендуется сравнить ваш кабель с кабелем Apple. Поддельные аксессуары, как правило, тоньше и легче лежат в руке».

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В завершении специалисты рекомендовали изучить разъем Lightning: «Фальшивые разъемы могут иметь грубую или неоднородную поверхность и квадратные контакты с неровной поверхностью». Также на оригинальных кабелях обычно размещается 12-значный серийный номер.

«Поддельные зарядные устройства часто изготавливаются из компонентов низкого качества, которые не соответствуют стандартам безопасности», — отметили журналисты. Специалисты рекомендовали приобретать зарядные аксессуары у официальных розничных продавцов.

В середине февраля журналисты The Sun рассказали, что для идеальной зарядки iPhone необходимо не допускать перегрева смартфона. Авторы отметили, что идеальная температура телефона во время процесса зарядки составляет от 16 до 22 градусов по Цельсию.

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Андрей Ставицкий
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