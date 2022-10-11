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Оценены доходы России от экспорта газа в Европу

Глава МЭА Бирол: газовые доходы России в сентябре снизились вопреки рекордным ценам
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В сентябре текущего года доходы России от экспорта трубопроводного газа в Евросоюз снизились вопреки рекордно высоким ценам на топливо. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.

Он привел данные, согласно которым по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года страна недополучила около одного миллиарда долларов. Уменьшение доходов связано с резким сокращением поставок газа в Европу, объяснил Бирол.

При этом в предыдущие месяцы 2022 года доходы от поставок газа росли, достигнув пика более чем в восемь миллиардов долларов в марте, согласно оценкам. После первого месяца весны объемы доходов стали постепенно снижаться, резко сократившись в июне, когда прокачка газа из России в Европу резко упала из-за проблем с газопроводом «Северный поток».

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За девять месяцев 2022 года экспорт российского газа в Европу упал на 40,4 процента, до 86,9 миллиарда кубометров. За это время «Газпрому» также пришлось урезать добычу на 17,1 процента.

В начале августа финская телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на свидетельства очевидцев и данные NASA сообщила, что компания начала сжигать газ в промышленных масштабах из-за резкого сокращения поставок в Европу. Однако в конце сентября стало известно, что вопреки значительному сокращению экспорта «Газпром» не стал сжигать больше газа — компания имеет возможность гибко сохранять невостребованные запасы под землей.

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Мария Грушко
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