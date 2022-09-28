«Газпром» оставит газ под землей вместо сжигания излишков

Bloomberg: «Газпром» не начал сжигать больше газа после снижения экспорта в Европу

Опасения европейских политиков, связанные с тем, что «Газпром» начнет активно сжигать излишки газа после снижения экспорта и тем самым будет отравлять атмосферу, не подтвердились, пишет Bloomberg.

«Газпром» имеет возможность гибко сохранять невостребованные запасы под землей, так как многие проекты компании по добыче функционируют как «газовые баллоны, где кран временами можно открыть на полную, а иногда снизить отбор», сказал заведующий Институтом энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Это стало особенно актуально после снижения экспорта газа на ключевые внешние рынки, в том числе в Европу, на 39 процентов с начала года, что привело к падению добычи «Газпрома» на 473 миллиона кубов в августе-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом сжигание газа на факелах на полуострове Ямал, где «Газпром» разрабатывает крупные месторождения, с 10 августа по 21 сентября составили 1,18 миллиона кубометров, что на 28 процентов ниже показателей прошлого года, рассчитал Bloomberg, исходя из спутниковых данных, проанализированных группой исследователей Горной школы штата Колорадо. «Тенденция сжигания газа "Газпромом" на Ямале за последние несколько месяцев не изменилась», — сказал доктор Горной школы штата Колорадо Михаил Жижин.

Согласно данным Всемирного банка, Россия по-прежнему остается страной с крупнейшими объемами сжигания газа, что наносит вред окружающей среде. В прошлом году в стране в общей сложности сожгли 25,4 миллиарда кубометров газа.

4 августа стало известно, что после снижения экспорта газа по «Северному потоку» «Газпром» принялся сжигать его в промышленных масштабах. Об этом свидетельствовал гигантский газовый факел на российско-финской границе.