Названы сроки выхода iPadOS 16

Инсайдер Марк Гурман заявил, что Apple выпустит iPadOS 16 до конца октября

Инсайдер Марк Гурман назвал сроки выхода новой операционной системы для планшетов Apple. Об этом специалист сообщил в своем Twitter.

Гурман ожидает появление полноценной версии iPadOS 16 на предпоследней неделе месяца — не раньше 24 октября. При этом автор заявил, что из-за задержки американская компания выпустит не iPadOS 16, а сразу версию iPadOS 16.1. Журналист Bloomberg подкрепил свой прогноз утверждением, что Apple традиционно отчитывается перед инвесторами и потребителями о своих доходах в конце второго осеннего месяца.

Apple не раскрывала точных сроков выхода ОС для планшетов iPad, однако сообщала, что операционная система появится в октябре. Первоначально ожидалось, что релиз iPadOS 16 состоится одновременно с выходом iOS 16 — до конца сентября. Однако пользователи ОС были разочарованы функцией многозадачности Stage Manager, из-за чего Apple, по слухам, взяла дополнительное время на устранение дефектов.

Также вероятно, что macOS Ventura — новая операционная система для компьютеров Mac — выйдет одновременно с iPadOS 16.

Актуальная ОС для планшетов Apple будет доступна для iPad пятого поколения, iPad Air 2, iPad mini 4, оригинального iPad Pro и более новых моделей.

Выход iOS 16 состоялся в середине сентября — она получила новый экран блокировки, обновленные настройки конфиденциальности, переработанные уведомления. В том числе операционная система оказалась доступна для скачивания пользователям из России.