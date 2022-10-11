Бухгалтер российского вуза перевела три миллиона рублей на карты лжестудентов

В Хабаровске бухгалтер похитила три миллиона рублей, переведя их на карты лжестудентов

В Хабаровске бывшего бухгалтера одного из вузов задержали за хищение более трех миллионов рублей. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, 62-летняя россиянка работала в университете в течение пяти лет — с апреля 2017-го по май 2022 года. Все это время она вносила в списки студентов, которым положены выплаты, реквизиты дочери и знакомого, которые не обучались в вузе, а также свои данные.

В результате лжестуденты ежемесячно получали от 40 до 50 тысяч рублей. Подозреваемая обналичивала эти деньги и тратила на свои нужды. В отношении нее возбудили дело о краже. На данный момент она возместила 130 тысяч рублей.

8 сентября сообщалось, что на Алтае экс-бухгалтеров больницы осудят за мошенничество почти на 30 миллионов рублей.