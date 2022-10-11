Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США оценили «играющий незаметную роль» в спецоперации «Рычаг-АВ»

В США рассказали о применении российских вертолетов Ми-8МТПР-1 для подавления радаров
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виталий Кузьмин

Российские военные применяют вертолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 с комплексом «Рычаг-АВ» в ходе специальной военной операции на Украине. Возможности системы оценили в публикации американского издания The Drive.

Издание отмечает, что вертолеты РЭБ играют «незаметную и потенциально чрезвычайно ценную роль» в спецоперации. Находясь на высоте более трех километров, они подавляют радары украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Построенный на базе Ми-8МТВ-5-1 вертолет несет комплекс «Рычаг-АВ», который подавляет радары системы управления огнем ракет класса «земля-воздух», обеспечивая защиту дружественных летательных аппаратов. Также система может подавлять радары самолетов противника. Вертолет получил четыре антенны для обнаружения радаров противника и создания помех. «Рычаг-АВ» позволяет подавлять радары на расстоянии до 150 километров.

Материалы по теме:
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Система оснащена библиотекой сигналов, которая позволяет автоматически выбирать подходящие помехи. В полуавтоматическом режиме оператор самостоятельно выбирает методы постановки помех, а в ручном — оценивает общую электромагнитную обстановку и выбирает цели. «Рычаг-АВ» может одновременно подавить восемь радиолокационных станций.

В июне Минобороны России показало работу вертолетов Ми-8 с комплексом «Рычаг-АВ», которые обеспечивают действия авиации Воздушно-космических сил России при преодолении ПВО противника в ходе спецоперации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии
МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В ПСЖ отреагировали на информацию о желании Мбаппе уйти из клуба
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.