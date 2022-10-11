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Спорт

В Минспорта оценили желание шведских лыжниц бойкотировать старты из-за россиян

Матыцин назвал желание шведских лыжниц бойкотировать старты из-за россиян дискриминацией

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Министр спорта России Олег Матыцин оценил желание шведских лыжниц-чемпионок Майи Далквист и Линн Сван бойкотировать старты с участием российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Глава Минспорта подчеркнул, что не комментирует высказывания лиц, которые не являются официальными. «Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях», — отметил Матыцин.

Шведские лыжницы сделали соответствующее заявление 10 октября. «Это стыдно, это неправильно. Мы должны держаться от России подальше. Думаю, что это четкая позиция для спорта», — сказала Сван. Далквист назвала такое решение само собой разумеющимся.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.

Алексей Гусев
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