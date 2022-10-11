В Минспорта оценили желание шведских лыжниц бойкотировать старты из-за россиян

Матыцин назвал желание шведских лыжниц бойкотировать старты из-за россиян дискриминацией

Министр спорта России Олег Матыцин оценил желание шведских лыжниц-чемпионок Майи Далквист и Линн Сван бойкотировать старты с участием российских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Глава Минспорта подчеркнул, что не комментирует высказывания лиц, которые не являются официальными. «Недопустимы заявления, которые дискриминируют белорусских, российских или каких-либо других спортсменов, ограничивают их право на участие в соревнованиях», — отметил Матыцин.

Шведские лыжницы сделали соответствующее заявление 10 октября. «Это стыдно, это неправильно. Мы должны держаться от России подальше. Думаю, что это четкая позиция для спорта», — сказала Сван. Далквист назвала такое решение само собой разумеющимся.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все турниры под эгидой организации.