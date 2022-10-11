Российский губернатор призвал чиновников сдать деньги для мобилизованных

Томский губернатор Мазур призвал чиновников сдать деньги на экипировку мобилизованным

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал чиновников сдавать деньги для мобилизованных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я», — написал Мазур.

О том, что Мазур намерен перечислять деньги на экипировку призывникам, он сообщал 6 октября. Тогда губернатор подчеркивал, что средства собираются на нужные в армейском быту вещи, а также на тепловизионные прицелы, дроны, приборы ночного видения и другое спецснаряжение.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что для всех российских регионов актуальна проблема с закупкой экипировки для мобилизованных, но в Чувашии ситуация усугубляется тем, что на ее территории нет воинских подразделений.