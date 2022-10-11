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Российский губернатор призвал чиновников сдать деньги для мобилизованных

Томский губернатор Мазур призвал чиновников сдать деньги на экипировку мобилизованным

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал чиновников сдавать деньги для мобилизованных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я настоятельно рекомендую всем чиновникам переводить деньги на закупку экипировки для бойцов из своей зарплаты, как это делаю я», — написал Мазур.

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О том, что Мазур намерен перечислять деньги на экипировку призывникам, он сообщал 6 октября. Тогда губернатор подчеркивал, что средства собираются на нужные в армейском быту вещи, а также на тепловизионные прицелы, дроны, приборы ночного видения и другое спецснаряжение.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что для всех российских регионов актуальна проблема с закупкой экипировки для мобилизованных, но в Чувашии ситуация усугубляется тем, что на ее территории нет воинских подразделений.

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Анастасия Шейкина
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