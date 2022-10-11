В ОКР ответили на вопрос о привлечении спортсменов-добровольцев к участию в СВО

Поздняков заявил, что у него нет информации об участии спортсменов-добровольцев в СВО

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал идею привлечения спортсменов-добровольцев к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«У меня нет такой информации», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее 11 октября РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило о возможном создании добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов. Уточнялось, что изначально в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации.

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев положительно оценил инициативу. «Связывались ли со мной? Я в теме, так скажем. Спортсмены лучше друг друга знают. У них больше доверия друг к другу и меньше притирок при дальнейших военных действиях», — рассказал Лайшев. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев так же поприветствовал участие спортсменов-добровольцев в спецоперации.