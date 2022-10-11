Удачливую игрока-новичка в покер заподозрили в обмане с помощью кольца

Робби Джейд Лю назвали мошенницей после выигрыша 269 тысяч долларов в покер

В США женщина выиграла в покер у мужчины-профессионала 269 тысяч долларов (более 17 миллионов рублей) и была заподозрена в обмане с помощью кольца и названа мошенницей. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Инцидент произошел на популярном турнире Hustler Casino Live, который транслируется в YouTube, 29 сентября. 37-летняя Робби Джейд Лу, начавшая играть в покер четыре года назад и считающаяся новичком, участвовала в партии против 36-летнего Гаррета Адельштейна — известного профессионального игрока.

Во время их игры Адельштейну достались хорошие карты, а рука Лу не давала никаких шансов на победу. Однако она продолжала отвечать на ставки. В итоге профессионал сдался, а Лу достался крупный выигрыш. Когда удачливая женщина показала свою руку, Адельштейн «потерял дар речи на 90 секунд», чему стали свидетелями 20 тысяч зрители, которые также были поражены произошедшим.

Адельштейн заподозрил, что Лу каким-то образом знала, что во время добора карт он так и не получил выигрышной комбинации и поэтому ответила на последнюю ставку. Продюсер шоу вынудил женщину вернуть Адельштейну половину денег, что увеличило подозрения публики еще больше.

Сама Лу заявила, что вернула деньги, так как ее попросили сделать это для «разрядки стрессовой ситуации», и теперь жалеет об этом. В тот же вечер мужчина написал в социальной сети, что Лу никогда бы не продолжила играть со своими картами, если бы не знала, какие карты у него.

После этого игроки начали анализировать поведение женщины во время партии. Многие заявили, что она якобы странно ерзала на стуле и постукивала кольцом по столу, якобы подавая некие сигналы. Другие посчитали, что в ее кольце была спрятана камера или вибрирующее устройство, на которое подавались сигналы. Женщину также обвинили в сговоре с организаторами турнира.

Сторонники Лу утверждают, что стали свидетелями классического случая проявления сексизма. По их мнению, знаменитый профессионал проиграл менее опытной женщине и попытался обвинить ее в жульничестве. Робби Джейд Лу в свою очередь заявила, что намерена доказать, что не использовала никаких устройств и ее победа была честной.

Ранее сообщалось, что основатель приюта для кошек спустил пожертвованные на заведение деньги на азартные игры. Мужчину приговорили к двум годам заключения условно.