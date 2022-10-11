В дагестанской больнице врачи прожгли новорожденному ребенку ягодицы грелкой

Врачи больницы в Дагестане обожгли новорожденному ребенку ягодицы грелкой

В Дагестане врачи прожгли новорожденному мальчику ягодицы грелкой. Об этом отец новорожденного ребенка рассказал Telegram-каналу Mash Gor.

По словам мужчины, 11 июля его жена поступила в больницу города Дербента. После родов врач сообщил, что процедура прошла тяжело, и ребенка пришлось на три недели поместить в реанимацию. Мать ежедневно навещала сына, однако врачи запрещали ей распеленать сына, ссылаясь на негативные последствия для здоровья младенца.

1 августа мальчика перевели в больницу Махачкалы. Как рассказал отец, медики обнаружили на ягодицах малыша глубокие пролежни третьей степени и прислали мужчине их фото. После этого россиянин вернулся в Дербент и потребовал объяснений у врачей родильного отделения. Медики заявили, что у младенцев иногда возникают пролежни, и они якобы предупреждали о них родителей. Мужчину не удовлетворили объяснения врачей, и он обратился в правоохранительные органы.

Как выяснила региональная прокуратура в ходе проверки, медработники подкладывали под новорожденного грелку с горячей водой, которая протекала, в результате чего ребенок и получил ожоги. Пресс-служба прокуратуры также отметила, что в выписке из истории развития никакой информации о наличии у младенца пролежней не отмечалось. Материалы по результатами проверки ведомство направило в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении дела по части 1 статьи 293 Уголовного Кодекса («Халатность»).

Ранее в Новосибирске младенец упал на бетонный пол во время рождения и получил перелом темени. Мать ребенка сообщила, что во время родов произошел разрыв пуповины. По ее словам, акушерка якобы заявила, что девушка «сделала ребенка дураком», и теперь ее будут судить.