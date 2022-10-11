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Россиянам предложили прогуляться по свалкам в виртуальной реальности

РЭО создал VR-тур по мусорным полигонам России

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

Российский экологический оператор (РЭО) создал VR-тур для изучения мусорных полигонов. О том, что гражданам предложили прогуляться по свалкам в виртуальной реальности, сообщает телеканал «360».

VR-очки с туром были представлены на площадке Российского экологического форума в Московской области. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, проект стал первым созданным при помощи беспилотников туром на объекте размещения. «В дальнейшем возможна доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения», — добавил Буцаев.

На данный момент существует два виртуальных тура — по полигону «Славное» в Тверской области и по «Комплексу по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов» в Тамбовской области. Для реализации проекта над объектами был запущен дрон, который сделал несколько снимков. На каждом полигоне беспилотник снял пять панорам, на основе которых создавался тур.

В мае стало известно, что в России появится информационная система учета твердых коммунальных отходов. Она позводит сделать отрасль прозрачнее, автоматизирует учет мусора, усилит контроль состояния полигонов, сортировочных центров и перерабатывающих отходы заводов.

Александра Качан
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