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В Вашингтоне обстреляли автомобиль посольства Азербайджана

МИД Азербайджана сообщил об обстреле автомобиля посольства в Вашингтоне

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Вашингтоне неизвестные обстреляли служебный автомобиль азербайджанского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 11 октября.

«Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения», — сообщили в МИД.

В сентябре спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудила посягательство Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Американский политик посетила Ереван и встретилась с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В Баку раскритиковали заявление Пелоси в поддержку Еревана и подчеркнули, что оно «отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему».

Обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 13 сентября. Армянские власти заявили, что азербайджанские военные обстреляли несколько объектов инфраструктуры. В Баку, в свою очередь, подчеркнули, что огонь были ответом на провокации Вооруженных сил Армении.

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Алевтина Запольская
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