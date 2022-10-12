В Вашингтоне обстреляли автомобиль посольства Азербайджана

МИД Азербайджана сообщил об обстреле автомобиля посольства в Вашингтоне

В Вашингтоне неизвестные обстреляли служебный автомобиль азербайджанского посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 11 октября.

«Дипломатическое представительство незамедлительно проинформировало соответствующие структуры США, представило снимки с камер наблюдения», — сообщили в МИД.

В сентябре спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудила посягательство Азербайджана на суверенитет и границы Армении. Американский политик посетила Ереван и встретилась с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

В Баку раскритиковали заявление Пелоси в поддержку Еревана и подчеркнули, что оно «отражает далекий от объективности, предвзятый и однобокий подход к произошедшему».

Обострение на границе Армении и Азербайджана произошло 13 сентября. Армянские власти заявили, что азербайджанские военные обстреляли несколько объектов инфраструктуры. В Баку, в свою очередь, подчеркнули, что огонь были ответом на провокации Вооруженных сил Армении.