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Кремль ответил на вопрос о возможности проведения встречи Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии инициатив России и США по организации встречи Путина и Байдена

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Россия и США пока не выдвигали никаких инициатив по организации двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности переговоров лидеров стран, пишет ТАСС.

Накануне американский президент сообщил, что не видит смысла в переговорах с Путиным. В то же время Байден готов обсуждать с Москвой судьбу заключенных американцев, к примеру баскетболистки Бритни Грайнер.

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было», — сказал Песков, указывая на отсутствие контактов по этой теме.

Президент США в интервью CNN также назвал Путина рациональным лидером, который «просчитался» на Украине. По словам Байдена, российский президент рассчитывал на то, что в Киеве его встретят с распростертыми объятиями, но допустил просчет.

До этого в Кремле позитивно оценили отказ Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма.

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Анна Щербакова
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