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Кремль оценил отказ Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма

Песков позитивно оценил отказ Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Москва позитивно оценивает отказ американского президента Джо Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сама постановка вопроса (о признании России страной-спонсором терроризма — прим. «Ленты.ру») — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил», — заявил Песков.

Ранее Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм. 8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае признания России США государством-спонсором терроризма, Москва разорвет отношения с Вашингтоном.

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Варвара Кошечкина
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