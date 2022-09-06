Кремль оценил отказ Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма

Песков позитивно оценил отказ Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма

Москва позитивно оценивает отказ американского президента Джо Байдена признавать Россию страной-спонсором терроризма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сама постановка вопроса (о признании России страной-спонсором терроризма — прим. «Ленты.ру») — чудовищна. И, конечно, хорошо, что президент США так ответил», — заявил Песков.

Ранее Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм. 8 августа сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм потребовали признать Россию спонсором терроризма.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что в случае признания России США государством-спонсором терроризма, Москва разорвет отношения с Вашингтоном.