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20:36, 12 октября 2022Наука и техника

Нейрость научили улучшать аккумуляторы

Nature: искусственный интеллект ускорил время разработки аккумуляторов

Фото: Unsplash

Специалисты Университета Карнеги — Меллон (США) и Toyota научили нейросеть создавать аккумуляторы. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Ученые обратили внимание, что процесс создания батарей является крайне сложным, а на разработку новых элементов уходит много времени. Инженеры запустили искусственный интеллект, который значительно ускоряет время, необходимое для синтеза материалов и тестирования концептуальных аккумуляторов.

По словам специалиста по энергетике Джея Уитакра, существует огромное множество привлекательных потенциальных комбинаций материалов, используемых при создании элементов питания, однако скорым назвать процесс их тестирования никак нельзя. Для улучшения существующих аккумулятор инженеры объединили два искусственных интеллекта — Clio и Dragonfly.

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В рамках исследования обученная нейросеть автономно экспериментировала с солью гексафторфосфата лития и растворителями этиленкарбонатом, этилметилкарбонатом и диметилкарбонатом. Роботизированная система подавала составы в пакеты с катодом из лития, никеля, марганца, оксида кобальта вместе с графитовым анодом, меняя пропорции материалов и тестируя их показатели. В ходе эксперимента ИИ определил шесть электролитов, которые обеспечивают более быструю зарядку, чем обычный состав электролита.

Специалисты отметили, что разработанная ими система выполняла больше экспериментальных измерений в день, чем человек. По оценкам авторов, в будущем ИИ сможет оказаться в 1000 раз эффективнее обычного ученого при разработке новых аккумуляторов.

В конце июня американские ученые рассказали о создании нейросети, которая позволяет оперативно закончить тестирование аккумулятора перед его производством. Запущенная специалистами система сокращает время тестирования батарей на 75 процентов.

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Андрей Ставицкий
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