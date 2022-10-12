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17:21, 12 октября 2022Россия

Турчак заявил о прибытии в военкомат двух депутатов Госдумы

Турчак заявил, что депутаты Госдумы Бородай и Милонов прибыли в военкоматы
Александр Бородай

Александр Бородай. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы Александр Бородай и Виталий Милонов прибыли в военкоматы и в скором времени отправятся в зону специальной операции на Украине. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его комментарий приводится на сайте партии.

Турчак отметил, что у двоих депутатов уже есть боевой опыт. Он пояснил, что Бородай отстаивал независимость Донецкой народной республики с 2014 года. Также парламентарий возглавлял Союз добровольцев Донбасса.

В свою очередь Милонов успел послужить в Народной милиции ДНР, добавил секретарь Генсовета «Единой России».

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«Опыт и навыки, безусловно, важны. Но гораздо более важно желание служить Родине и защищать ее. Именно оно побуждает наших коллег отказываться от депутатской брони и сменять кресла на окопы и блиндажи. Как это ранее сделали наши товарищи в ГД Сергей Сокол и Олег Голиков», — сказал Турчак.

Ранее Милонов рассказал о совмещении обязанностей военного в Донбассе и депутата Госдумы.

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Анна Щербакова
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