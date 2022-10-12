Психолог назвала способы перестать стесняться своего тела в постели

Психолог-сексолог Валентина Снеговая: стереотипы о красоте навязывает общество

Комплексы развиваются из-за стереотипов о красоте и гранях дозволенного, которые навязывает общество, считает психолог-сексолог Валентина Снеговая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы перестать стесняться своего тела, особенно в постели.

По словам Снеговой, при рождении люди не знают, что нагота — это плохо, или что с их телом что-то не так. Ассоциацию половой жизни с чем-то порочным, отрицание телесных потребностей, восприятие собственного тела как чего-то порочного и некрасивого, дети перенимают у взрослых.

Иногда родители или педагоги намеренно создают такие установки, поскольку иначе не умеют воспитывать подрастающее поколение, а некоторые транслируют свои жизненные принципы, и отношение к телу в том числе Валентина Снеговая психолог-сексолог

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что такие программы поведения впитываются бессознательным и забываются, а всплывают лишь при соответствующей рестимуляции, попытке получать удовольствие от секса. Если же кто-то негативно отзывается о внешности, мозг, вспоминая услышанное ранее, подает сигнал о стеснении и страданиях.

«Только опыт самоанализа или психоанализа позволит научиться отделять реальность от чужого мнения», — утверждает Снеговая. Тем, кто не решается прийти со своими проблемами к сексологу, она рекомендует несложные упражнения для повышения уверенности в себе.

Снеговая посоветовала нарисовать свое тело со всеми недостатками, которые нужно подписать примерно так: «Третий подбородок, бородавка на лбу, целлюлит четвертой степени». Если рисовать лень, то упражнение можно проделать словами — описать свои недостатки, не стесняясь в эпитетах. Затем листок с рисунком нужно сжечь. При необходимости упражнение следует повторять.

Если вы начали стесняться себя после знакомства с новым партнером, а до этого были королевой пляжа или лучшим парнем в районе, то, скорее всего, негатив о себе навязал новый избранник. Это всего лишь средство самоутверждения и манипуляции Валентина Снеговая психолог-сексолог

Своего тела, по словам Снеговой, стесняются в основном женщины. Но если она уже оказалась в постели с избранником, то беспокоиться не о чем: эрекция врать не может, уверена специалистка. К тому же то, чего стесняется женщина, может оказаться той самой чертой, которая привлекает мужчину. А иногда недостаток и вовсе не существует.

«Мужчина рассматривает и оценивает женщину целиком. Интеллект также имеет огромное значение. Так что просто выбирайте того, кто хорошо и серьезно к вам относится», — подвела итог Снеговая.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева рассказала, какой должна быть сексуальная женщина. Она отметила, что дело вовсе не в красоте, а в уверенности в себе и в умении увлечь мужчину.