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15:12, 12 октября 2022Россия

Минобороны сообщило о ликвидации 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о ликвидации украинских бойцов на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На краснолиманском направлении в рамках проведения специальной военной операции было ликвидировано около 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 12 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уничтожены также три боевые машины пехоты и два бронированных автомобиля. В военном ведомстве добавили, что украинские военнослужащие предприняли очередные безуспешные попытки форсировать реку Жеребец в районах разных населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).

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11 октября Минобороны отчиталось об уничтожении около сотни бойцов ВСУ. Они также предприняли попытку переправиться через реку Жеребец. Об аналогичных действиях сообщалось 8 октября.

О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Евгения Куликова
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