Минобороны сообщило о ликвидации 60 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о ликвидации украинских бойцов на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении в рамках проведения специальной военной операции было ликвидировано около 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 12 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Уничтожены также три боевые машины пехоты и два бронированных автомобиля. В военном ведомстве добавили, что украинские военнослужащие предприняли очередные безуспешные попытки форсировать реку Жеребец в районах разных населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР).

11 октября Минобороны отчиталось об уничтожении около сотни бойцов ВСУ. Они также предприняли попытку переправиться через реку Жеребец. Об аналогичных действиях сообщалось 8 октября.

О начале спецоперации на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.