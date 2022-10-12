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В России заявили об отсутствии заражений подвидом омикрон-штамма «цербер»

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ нет случаев заражений подвидом омикрон-штамма «цербер»

Фото: Unsplash.com

В России заявили об отсутствии заражений подвидом омикрон-штамма коронавируса BQ.1.1 «цербер». Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что в настоящее время Роспотребнадор активно работает над секвенированием геномов SARS-CoV-2.

«Постоянный мониторинг позволяет оперативно отслеживать любые значимые изменения штаммового состава и принимать обоснованные решения о тех или иных противоэпидемических мерах», — подчеркнул Хафизов.

Ранее руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Д.И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко рассказал, каким образом отличить заражение гриппом от заражения новой коронавируской инфекцией. Он заявил, что поставить точный диагноз помогут специфические методы исследования — полимеразная цепная реакция (ПЦР-тест) и серологическая реакция для выявления антител.

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Марина Совина
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