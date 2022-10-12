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Определены самые холодные дома

«Технониколь»: зимой холоднее всего в старых панельных домах

Фото: РИА Новости

Зимой холоднее всего в старых панельных домах, построенных в советское время. Самое холодное жилье определили в компании «Технониколь», пишет «РИА Новости».

По словам руководителя направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» компании Максима Скуратовского, старые панели уступают кирпичу и блоку по теплоемкости. Кроме того, в таких зданиях до 50 процентов тепла теряется через стыки и швы в стенах, остальное — через вентиляцию, окна и крышу. При этом возраст здания — важный фактор. Современные панели с хорошим утеплением держат тепло лучше, чем старые кирпичные дома.

Что касается квартир, большое значение имеет количество окон и балконов — чем их больше, тем холоднее. Самыми холодными считаются квартиры, расположенные на первом и последнем этажах. В объектах на первом этаже проблема состоит в полах, которые остаются холодными даже при высокой температуре воздуха в помещении, а в квартирах на последнем этаже — в батареях, которые могут не прогреваться, если тепло подается снизу.

В марте эксперты назвали самые холодные дома Москвы. Ими оказались дома серии II-57 — многоподъездные 13-этажки с первым нежилым этажом и узкими окнами на лестничных клетках.

Александра Качан
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