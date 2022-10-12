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Видеоигры оказались провокатором аритмии у некоторых детей

Heart Rhythm: видеоигры вызвали летальный исход у больных сердечными заболеваниями детей

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Исследовательская группа из Детского кардиологического центра в Сиднее (Австралия) заявила, что видеоигры могут быть провокатором аритмии, а также вызвать летальный исход у некоторой группы предрасположенных к этому детей. Результаты работы опубликованы в Heart Rhythm.

Одним из важнейших симптомов серьезных сердечных заболеваний является потеря сознания во время видеоигр, такие дети должны быть как можно скорее осмотрены кардиологом, считает автор исследования.

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В ходе работы был проведен систематический обзор литературы. В 22 выявленных случаях основным жанром, провоцирующим приступы наиболее часто, оказались многопользовательские военные игры. Часть больных детей погибло от остановки сердца. Причем ранее у них не было диагностировано выраженных патологий, поскольку они имели, вероятно, скрытый характер. Среди таких нарушений чаще всего были: катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (CPVT) и синдром удлиненного интервала QT (синдром Романо-Уорда). Наиболее частыми причинами приступов были генетические заболевания (63 процента), последующая диагностика выявила риск сердечных патологий для многих членов семьи, где ребенок потерял сознание во время видеоигры.

Ученые связывают такие результаты с адренергической стимуляцией, связанной с эмоционально заряженной электронной игровой средой. Во время приступов многие пациенты находились в возбужденном состоянии, только что выиграв или проиграв, а также вступали в конфликт с товарищами.

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Елена Апазиди
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