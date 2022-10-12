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20:41, 12 октября 2022Спорт

В России скорая помощь отказалась везти в больницу получившего травму хоккеиста

Скорая помощь отказалась везти в больницу получившего травму хоккеиста МХЛ Табатадзе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Скорая помощь отказалась везти в больницу получившего травму во время матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) защитника молодежной команды «Салавата Юлаева» «Толпар» Дмитрия Табатадзе. Об этом сообщается на сайте уфимцев.

Старший тренер российской молодежной команды Владимир Потапов заявил, что хоккеиста не повезли на диагностику в Новосибирске, сославшись на закончившееся время оплаты. «С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! Вызваны городские медики, ждем результатов», — подчеркнул он.

Инцидент произошел во время матча «Толпара» с «Сибирскими снайперами». Встреча завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 6:5.

В сентябре канадский нападающий команды «Эр Сентенниалс» Илай Полфриман умер во время матча предсезонного турнира молодежных команд. Скорая помощь попыталась реанимировать хоккеиста. Сделать это не удалось, и в больнице врачи констатировали его смерть.

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Анастасия Борисова
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