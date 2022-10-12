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14:13, 12 октября 2022Россия

Путин сравнил ситуацию с запасом дров на зиму в Европе со Средневековьем

Путин заявил о невиновности РФ в том, что Европа запасается дровами, как в Средневековье
СюжетНаселение России:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Россия не виновата в том, что в странах Евросоюза запасаются дровами на зиму, как в Средневековье. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Глава государства подчеркнул, что от европейских санкций страдают обычные граждане Евросоюза, так как за год счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза.

«Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь причем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты, хочу еще раз подчеркнуть», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что многие жители Франции решили отапливать дома дровами грядущей зимой из-за роста цен на газ и электроэнергию. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.

В Германии Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило о подорожании дров. По мнению ведомства, причинами роста цен стали повышенный спрос на дрова и увеличение закупочных и транспортных расходов в деревообрабатывающей промышленности.

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Никита Абрамов
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