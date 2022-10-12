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20:59, 12 октября 2022Среда обитания

Москвичи бросились скупать жилье на популярном курорте

Спрос на жилье в Дубае со стороны москвичей в сентябре подскочил на 112,8 процента

Фото: Nick Fewings / Unsplash

В сентябре 2022 года спрос на недвижимость в Дубае среди жителей Москвы подскочил на 112,8 процента относительно августа. О том, что москвичи бросились скупать жилье на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики Skolkovo Realty.

Кроме того, интерес жителей столицы в сентябре нынешнего года оказался на 368,17 процента выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наконец, за период с января по сентябрь 2022 года число запросов со стороны москвичей по сравнению с теми же месяцами 2021 года увеличилось практически в три раза, на 196,11 процента. Генеральный директор Skolkovo Realty Борис Борискин рассказал, что большая часть сделок по покупке недвижимости в Дубае с гражданами России проводится в дистанционном формате, так что, приезжая в город, новые владельцы сразу же заселяются в свои квартиры и дома.

В сентябре эксперт портала Emirates.Estate Ален Еремеев назвал основные выгоды от приобретения жилья в Дубае. Он отметил, что россиянам, купившим недвижимость в этом или других городах Объединенных Арабских Эмиратов на сумму от 205 тысяч долларов, будет доступна долгосрочная виза.

Полина Кислицына
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