Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Изучена история отдаления Луны от Земли

PNAS: 2,5 миллиарда лет назад Луна оказалась ближе к Земле на 60 тысяч километров

Фото: NASA / Unsplash

Ученые из Утрехтского и Женевского университета изучили историю отдаления Луны от Земли. Оказалось, что спутник медленно отстранялся в течение последних 2,5 миллиарда лет. Результаты работы описаны в журнале PNAS.

В 1969 году в результате миссии НАСА «Аполлон» на Луне были установлены спутниковые панели, которые выявили, что спутник удаляется от родительской планеты на 3,8 сантиметров каждый год. В новом исследовании специалисты применили комбинацию методов для более подробных расчетов.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Прежде всего были тщательно проанализированы циклы Миланковича — циклы климатической прецессии колебания оси Земли в длительный период времени. Его изучение позволило установить период, когда Луна была ближе к Земле. Образцы полосчатого железа в Австралии показали, что породы содержат множественные циклические вариации, которые повторяются с примерными интервалами 10 и 85 сантиметров, что примерно соответствует 11000 лет и 100000 лет.

Это означает, что 2,4-2,5 миллиарда лет назад Луна была ближе к Земле на 60 тысяч километров (это расстояние примерно в 1,5 раза больше окружности Земли). Такие факторы уменьшали продолжительность дня примерно на 5 часов.

В октябре 2022 года сотрудники Института вычислительной космологии Даремского университета представили самую детальную компьютерную модель происхождения Луны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Россиянке с медицинским образованием запретили покидать страну из-за мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.