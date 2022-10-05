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Раскрыто альтернативное происхождение Луны

Astrophysical Journal Letters: Луна образовалась сразу после гигантского столкновения

Изображение: Dr Jacob Kegerreis

Ученые Института вычислительной космологии Даремского университета (Англия) разработали самую детальную суперкомпьютерную модель, чтобы раскрыть альтернативное происхождение Луны. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Astrophysical Journal Letters, почти сразу после столкновения с гигантским космическим объектом на орбите вокруг Земли образовался луноподобный объект.

Астрономы смоделировали сотни различных столкновений, варьируя угол и скорость столкновения, а также массы и вращения двух сталкивающихся тел, в поисках сценариев, которые могли бы объяснить возникновение современной системы Земля-Луна. Расчеты были выполнены с использованием модели с открытым исходным кодом SWIFT.

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Оказалось, что моделирование с более низким разрешением может упустить важные аспекты крупномасштабных столкновений, что позволяет исследователям обнаруживать особенности, которые не были доступны в предыдущих исследованиях. Моделирование с высоким разрешением дало луноподобный спутник, а дополнительные детали показали, насколько его внешние слои обогащены материалом, происходящим с Земли.

Если большая часть Луны сформировалась сразу после гигантского удара, то это также может означать, что во время формирования было меньше расплавов, чем в стандартных теориях, согласно которым Луна росла внутри обломочного диска вокруг Земли. В зависимости от последующего затвердевания можно теоретически предсказать различные внутренние структуры спутника.

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Александр Еникеев
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