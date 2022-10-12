Финляндия в случае угрозы получит поддержку НАТО до вступления в блок

Глава МИД Финляндии: страна в случае угрозы получит поддержку НАТО до вступления в блок

Финляндия в случае прямой угрозы получит поддержку партнеров по НАТО даже до фактического вступления в блок. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто, пишет ТАСС.

«Находясь в "зале ожидания НАТО", мы получили заверения в оказании поддержки от многих основных игроков: Соединенных Штатов, Великобритании, ключевых европейских стран», — рассказал министр.

Дипломат выразил уверенность, что в случае серьезной угрозы Хельсинки получат помощь от членов альянса, даже до официального принятия в НАТО.

Ранее Хаависто заявил, что делегации Финляндии, Швеции и Турции могут провести встречу по вступлению Хельсинки и Стокгольма в НАТО уже в октябре. «Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее... Осталось получить одобрение парламентов двух стран — Турции и Венгрии», — заявил дипломат.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс ратифицировали 27 государств из 30 стран НАТО. Турция пока не подписала его. Она требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей Рабочей партии Курдистана, сняли ряд санкций и делились разведданными по борьбе с терроризмом, прежде чем Анкара сможет одобрить их заявку на вступление в НАТО.