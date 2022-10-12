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15:52, 12 октября 2022Мир

Комитет ООН обвинил Финляндию в нарушении прав детей

ООН обвинила Финляндию в нарушении прав детей, оставшихся в сирийских лагерях

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

Комитет ООН по правам ребенка обвинил Финляндию в нарушении прав финских детей, которые остались в опасных для жизни условиях в сирийских лагерях. Об этом пишет Aljazeera.

Комитет независимых экспертов обнародовал выводы после рассмотрения дела, возбужденного от имени шести финских детей, содержащихся в лагере Аль-Холь в северо-восточном регионе Сирии. Родители этих детей подозреваются в участии в вооруженной группировке ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Комитет заявил, что длительное содержание детей-жертв «в опасных для жизни условиях» равносильно «бесчеловечному и унижающему достоинство обращению или наказанию».

«Финляндия несет ответственность и имеет полномочия защищать финских детей в сирийских лагерях от непосредственной опасности для их жизни, принимая меры по их репатриации», — говорится в заявлении Комитета.

В 2021 году заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин призвал международное сообщество спасти детей из лагеря беженцев Эль-Холь на северо-востоке Сирии. Операция по возвращению детей из тюрем Ирака и Сирии продолжается уже несколько лет.

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Татьяна Антоненко
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